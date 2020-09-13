Три омича одержали победу в конкурсе «Лидеры России»

Среди них - два топ-менеджера банков.

Суперфинал третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» определил 106 победителей, в число которых вошли три жителя Омска: старший менеджер компании Aspiring Capital Артём Вольхин, директор по работе со специализированными каналами продаж ООО «Марс» Сергей Роскошный и заместитель управляющего Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк» Юрий Шумаков.

Отмечается, что вышедшие в финальную часть состязания 300 участников работали над кейсами от партнёров конкурса, попутно общаясь с наставниками.

По данным портала «Омская губерния», их ожидает год консультаций от топ-менеджеров по вопросам карьеры. Более того, суперфиналисты получили грант на миллион рублей с возможностью обучения в российских вузах.

Добавим, что президент России Владимир Путин по видеосвязи отметил важность данного конкурса: «Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране. Конкурс проводится три года, как вы знаете, и за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших управленцев».

Напомним, что конкурс проводился с 6 по 8 сентября в г. Солнечногорске Московской области.



