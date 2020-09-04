В Омске появился новый мемориал

В парке Победы торжественно открыли памятный знак, посвященный омичам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной.



Вчера, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в омском парке Победы был открыт памятный знак. Он посвящен воинским формированиям из числа омичей, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной Войны.

Отмечается, что памятный знак представляет собой пять колонн, которые объединяет георгиевская лента. На колоннах разместили 56 табличек с наименованиями воинских формирований: дивизий, полков, бригад, батальонов, дивизионов, рот, партизанских отрядов и организаций, готовивших кадры для фронта.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель мэра Омска Анастасия Терпугова, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут и председатель Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов.

«Мемориал будет служить напоминанием о подвиге омичей, принимавших участие в боях и трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы увековечить героические и трудовые подвиги наших земляков. Это наш долг перед настоящим и будущим», – обратилась к участникам торжества Анастасия Терпугова.

Как рассказали в мэрии города, территорию, прилегающую к стеле, благоустроили по федеральному нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик, ООО «ЮНИСТРОЙ», изготовил и установил сам памятный знак.

Добавим, что стоимость выполненных работ составляет более 3,6 млн рублей. Работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства обустроили асфальтированные подходы, посадили цветы, а также оформили газонную часть.



