Губернатор Омской области вручил гранты Президента РФ кандидатам, докторам наук и ведущим научным школам СФО

Гранты в области медицины, физики и астрономии, технических и инженерных наук, общественного и гуманитарного направления были присуждены семи представителям омской науки.

По данным портала Правительства Омской области, 2 сентября, в здании регионального Правительства состоялась церемония вручения грантов Президента Российской Федерации кандидатам, докторам наук и ведущим научным школам СФО.

Гранты вручал губернатор Омской области Александр Бурков.

Так, диплом обладателя Президентского гранта для государственной поддержки ведущих научных школ получила Мария Ливзан.

Еще одному представителю Омского государственного медицинского университета Ольге Гаус был вручен грант для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук. На развитие проекта «Исследование сверхскоростного шлифования инструментальных материалов» получил грант Денис Реченко (ОмГТУ).

А вот его коллега Павел Прудников продолжит работу в рамках проекта «Исследование размерных эффектов в критическом поведении тонких пленок и мультислойных магнитных структур».

Более того, грантами Президента РФ отмечены Ольга Метель, Иван Попов и Светлана Оводова, представляющие Омский государственный университет.

Отметим, что глава региона поздравил омичей со столь высокой оценкой профессионального сообщества. Александр Бурков добавил, что Омская область вносит огромный вклад в развитие научного потенциала нашей страны.

Напомним, что гранты Президента РФ для поддержки научных школ выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на проведение научных исследований, направленных на решение конкретных задач.