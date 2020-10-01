Постановление о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 сентября.
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 16 октября
Напомним, что в регионе по-прежнему сохраняется масочный режим при нахождении в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте. Запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным участием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении.
Жителям старше 65 лет, а также гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции.
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