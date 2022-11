"Отпуск мечты". Россияне предпочитают Байкал, Крым и Алтай зарубежным странам

В этом году в сентябре ВЦИОМ вместе с премией "Марка № 1 в России" представил данные исследования об отпуске мечты глазами россиян. Рейтинг наиболее предпочтительных направлений возглавил Байкал (29%). По результатам августовского опроса ВЦИОМ, он также вошел в пятерку символов нашей страны («природа / березы / Байкал / поля» — 7%).

На второй позиции расположился Крым — на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%). Замыкает тройку лидеров Алтай (19%). Санкт-Петербург выбрали бы 15%, для сравнения — Москву россияне называли в 3,7 раза реже. Сочи и Камчатка приглянулись как места идеального отпуска 14% россиян, а живописная Карелия — 11%. Далее в перечне ответов следуют Дальний Восток (8%), Краснодар (8%), Калининград (6%) и Алтайский край (6%).

Байкал — одинаково популярный ответ среди всех социально-демографических групп; несколько чаще его называли граждане старшего возраста 45-59 лет — 33%.

Крым — менее желанное направление для молодежи 18-24 лет (14%). Жители Северо-Кавказского федерального округа также выбирали его втрое реже россиян в целом (7% vs. 21%), для них более предпочтительна поездка в Сочи — 19%.

Побывать на Алтае в первую очередь хотели бы жители городов с населением 500-950 тыс. и больше (24-27%) и сибиряки (28%).

Санкт-Петербург москвичи и петербуржцы выбирают в 6% случаев, Москву — в 4%. Северная столица — скорее молодежное направление (20% в группе 18-24-летних).

Сочи и Санкт-Петербург — скорее женская мечта (17% vs. 11% и 12% среди мужчин). Камчатка — мужская, россиянки называли полуостров почти вдвое реже (18% vs. 10% соответственно).

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)