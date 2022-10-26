Ваше сообщение не отправлено. Сбои в работе мессенджера "Ватсап" связаны с технической ошибкой

25 октября пользователи "Ватсап" по всему миру обнаружили сбои в работе мессенджера. Как стало известно, неполадки произошли из-за технической ошибки со стороны компании, которой принадлежит данное приложение, сообщает Bloomberg ("Блумберг"). Платформа, принадлежащая Meta Platforms Inc. ("Мета Платформс Инк.", компания Meta признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ), заявила, что устранила проблему, вызвавшую сбой. "Мы знаем, что сегодня у людей были проблемы с отправкой сообщений в "Ватсап". Мы исправили проблему и приносим извинения за неудобства", — говорится в заявлении компании.

Представитель Meta ("Мета", компания Meta признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ) сказал, что "кратковременный сбой был результатом технической ошибки с нашей стороны". Около 70 000 пользователей сообщили о сбоях, в том числе о невозможности отправлять сообщения или подключаться к серверу, как показали данные Down Detector ("Даундетектор") во вторник (26 октября) утром.

Пользователи по всему миру, в том числе в Великобритании, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге, сообщали о сбоях. Время простоя последовало за массовым сбоем в работе сервисов компании год назад, что привело к увеличению числа пользователей такими конкурентами, как Signal ("Сигнал") и Telegram ("Телеграмм").

компания Meta признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ.