Три автомобиля загорелись в Иркутске в ночь на 11 ноября

В Иркутске в районе шести утра 11 ноября в пожарную часть обратились обеспокоенные горожане, они сообщили, что на Бульваре Постышева горят сразу три автомобиля. На момент прибытия спасателей была угроза того, что огонь перекинется на рядом стоящие автомобили, однако огнеборцы сработали быстро и в 6:03 возгорание удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате огонь уничтожил сгораемые части автомобиля марки "Мазда Демио" (Mazda Demio), повреждения получил салон "Тойоты Витс" (Toyota Vitz), меньше всех пострадал "Тойота Авенсис" (Toyota Avensis) - у авто повреждено лакокрасочное покрытие. По предварительной информации, причиной пожара считают - поджог, сейчас дело передают в руки следователей, которые будут разбираться в обстоятельствах произошедшего.