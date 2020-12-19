«Белгород-Курск.Собака.ru» декабрь-январь онлайн версия журнала

Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020.
Мини-интервью в режиме монолога.
«Портреты» этого номера:
Андрей Канунников — председатель Стратегического комитета УК «КЭАЗ» организовал на промышленной площадке завода фестиваль современного искусства NewTon.
Олег Малахов — руководитель ГК «Праймкей», председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» победил в конкурсе «Лидеры России. Политика».
Осторожно, мода!
Лицо с обложки — Ольга Магарамова.
Сильные женщины нового времени!
Красивый ликбез.
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