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«Белгород-Курск.Собака.ru» декабрь-январь онлайн версия журнала

Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020.

Мини-интервью в режиме монолога.

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«Портреты» этого номера:

Андрей Канунников — председатель Стратегического комитета УК «КЭАЗ» организовал на промышленной площадке завода фестиваль современного искусства NewTon.

Олег Малахов — руководитель ГК «Праймкей», председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» победил в конкурсе «Лидеры России. Политика».

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Осторожно, мода!

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Лицо с обложки — Ольга Магарамова.

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Сильные женщины нового времени!

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Красивый ликбез.

Читать рубрику «красота»

 

 

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