Замдиректора компании Marbel, преподаватель Высшей школы экономики и Российского аграрного университета им. Климента Тимирязева Дмитрий Сукачев рассказал дизайнерам Уфы, как преобразить окружающее пространство с помощью освещения.
Лекция о светодизайне в салоне «Люмен»
«Как не убить интерьер освещением?» — на этот вопрос ответил спикер из Москвы. Кроме этого, на мероприятии разыграли лампы и сумки от салона «Люмен».
Директор салона Шамиль Резяпов лично встречал гостей, среди которых были дизайнеры интерьера Лаура Галинурова, Лариса Байракова, Эльмина Гай и другие. Всего на встрече собралось более сорока ценителей дизайна.
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