18+

Лекция о светодизайне в салоне «Люмен»

Замдиректора компании Marbel, преподаватель Высшей школы экономики и Российского аграрного университета им. Климента Тимирязева Дмитрий Сукачев рассказал дизайнерам Уфы, как преобразить окружающее пространство  с помощью освещения.

  • Оксана Сафронова и Надежда Федорова

  • Лилия Гадиянова

  • Елена Диваева

  • Элиза Савасина

  • Дмитрий Сукачев

  • Ирина Алексеева

  • Эльвира Нигматуллина

  • Инна Волкова

  • Наина Мусина

  • Лилия Асфандиярова

«Как не убить интерьер освещением?» — на этот вопрос ответил спикер из Москвы. Кроме этого, на мероприятии разыграли лампы и сумки от салона «Люмен».

  • Лаура Галинурова

  • Лариса Байракова и Эльмина Гай

  • Шамиль Резяпов

  • Светлана Абдрахманова

  • Сабина Абдрафикова и ее помощница Екатерина

  • Дмитрий Медведев

  • Руслан Давлетбердин

Директор салона Шамиль Резяпов лично встречал гостей, среди которых были дизайнеры интерьера Лаура Галинурова, Лариса Байракова, Эльмина Гай и другие. Всего на встрече собралось более сорока ценителей дизайна.

ufasobakaru,
Комментарии

Наши проекты