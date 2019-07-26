Самолеты компании iFly с 1 августа начнут летать из Уфы на Хайнань

Прямы рейсы без пересадки в аэропорт «Санья» будут осуществлять из Казани, Красноярска и Уфы дважды в неделю на лайнере Airbus A330. А с 7 сентября полеты начнутся из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.

- Южная провинция Китая Хайнань с каждым годом набирает все большую популярность у российских туристов. Из преимуществ – уникальные климатические условия, позволяющие путешественникам отдыхать на курортах острова в течение всего года, качественная отельная база в сочетании с современной китайской медициной, обилие ценных историко-культурных достопримечательностей и возможность спланировать отдых в самом разном бюджете, – пояснили цель открытие новых направлений в пресс-службе туроператора Tez Tour.

По данным авиакомпании iFly пакетный тур на Хайнань в течение августа, с проживанием в четырехзвездочном отеле в течение шести ночей обойдется минимум в 31 тысячу рублей.