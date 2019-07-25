«Руслайн» открыла продажу билетов из Уфы в Нарьян-Мар

– Охота и рыбалка входят в число самых популярных видов отдыха в нашей стране, но в то же время охотникам и рыболовам достаточно проблематично путешествовать и открывать для себя новые локации внутри России. Мы решили ввести специальные тарифы и сделать перелет дешевле, упростить провоз удочек и охотничьих ружей, – рассказал коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов.

Самолеты авиакомпании теперь бесплатно переводят удочки и ружья по нормативам – одна удочка не более 200 см в сложенном виде, один комплект снастей, одна единица оружия в чехле и боеприпасы к нему. Из Уфы самолеты в Нарьян Мар и обратно будут летать по средам и воскресеньям вплоть до 29 октября. Количество специальных мест для охотников и рыболовов на каждый рейс ограничено.