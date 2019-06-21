«ЮВТ Аэро» открывает из Уфы рейс в Геленджик
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает новые рейсы в Геленджик из трех российских городов – Челябинска, Казани и Уфы. Первый самолет из Уфы на Черное море вылетит 22 июня.
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vk.com/yuvtaero
Полеты будут выполнять на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200 до конца сентября 2019 года. Улететь из Уфы в Геленджик можно будет по субботам. Вылет из Уфы в 15:20 по местному времени, обратный вылет – с черноморского побережья в 09:45.
Невозвратные билеты с багажом до 10 килограммов обойдутся пассажирам в 8300 рублей, время в полете – 2 часа 30 минут.
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