Из Уфы начнут ходить прямые поезда до Олимпийского парка

Поезд №552 будет отправляться в 7:20 утра 5, 12, 16, 18, 28 и 30 июля, 2 и 30 августа, а обратно – 7, 14, 18, 20, 30 июля, а также 1 и 4 августа, 1 сентября. Пассажирам будут доступны на выбор плацкарты, купе и СВ. В отдельные дни пассажиры смогу уехать только в купейных вагонах, например, 16, 28 июля и 2 августа из Уфы и 18,30 июля, 4 августа из Имеретинского курорта. Поезд будет в пути 52 часа.

Цены на плацкартные вагоны сейчас начинаются от 4600, на купе – от 4700, СВ – от 10600 рублей на официальном сайте РЖД. В купе не будет биотуалетов и кондиционеров.