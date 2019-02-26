В России значительно подорожали авиабилеты

Так, наибольшее удорожание отметили в сервисе OneTwoTrip. Средняя цена на внутренних направлениях подскочила на 33%, а на международных – на 18%. Агентство Biletrix заявило, что по внутренним направлениям средний чек увеличился на 17% до 13,4 тысяч рублей, на международных – на 23% до 27,3 тысяч рублей. Aviasales показали самый скромный рост – на 7% и 5% соответственно.