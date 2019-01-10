Из Уфы вновь откроют прямые рейсы на китайский Хайнань

С 25 февраля из Уфы в Китай вновь откроется прямой чартерный маршрут. На этот раз перевозкой будет заниматься авиакомпания iFly.

Самолеты будут летать в тропический приморский курорт Санья. Он расположен на самом юге острова Хайнань и является международным центром туризма. Самолеты будут летать всю весну. Планируются, что рейсы будут выполняться до 10 мая 2019 года. Самолеты будут летать дважды в неделю: вылеты из башкирской столицы планируются по понедельникам в 20:15 и пятницам в 00:55. Туристов будут перевозить на Airbus A319, которые вмещают до 160 пассажиров.

Напомним, в начале декабря туроператор «Жемчужная река» не смог погасить долги перед авиакомпанией «ИрАэро» и перевозчик отказался предоставлять самолеты для перевозки туристов. На острове Хайнань застряли около 1500 российских туристов из Хабаровска, Челябинска, Уфы и Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Москвы. Авиакомпания «ИрАэро» вывезла туристов за свой счет с острова, и намерена взыскать долг через суд.