В Башкирии откроют новый природный парк «Зилим»

В республике готовится к открытию новый природный парк «Зилим» – в правительстве уже выделили деньги на развитие его инфраструктуры.

Парк, площадью более 36 тысяч гектар имеет для республики не только природную, но и научную, историко-культурную значимость. На его территории расположены скалы Мамбет и Кузьганак, самая протяженная пещера Урала – «Победа». В майские праздники по реке Зилим справляется до пятисот человек в сутки, люди приезжают в труднодоступный район на внедорожниках и квадрациклах, чем наносят вред природе. В правительстве решили сделать территорию более развитой для туризма, обустроить парк для отдыха.

С 2019 по 2021 год парк получит около 17 миллионов рублей, деньги направят на подготовку необходимой инфраструктуры. Например, наймут инспектора по охране территории, экопросветителей, водителей. Они будут защищать территорию, подкармливать диких животных и наблюдать за ними. Границы парка обозначат информационными щитами, а инспекторы будут проводить экскурсии.