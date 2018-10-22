«Аэрофлот» и S7 выступили против нового проекта Минтранса

В Минтрансе РФ разработали проект, который предполагает перенос всех серверов и баз данных по бронированию перелетов на территорию России уже к 2020 году. Но крупнейшие авиакомпании направили письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного пространства с просьбой пересмотреть новшества.

Сейчас компании «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» (все три летают через Уфу) используют услуги иностранных систем бронирования, потому что российские провайдеры не отвечают требованиям крупных компаний. Переход на новую систему может привести к тому, что эти авиаперевозчики не смогут совершать полеты, либо от двух до четырех лет потратят на переход в другую систему бронирования.

Сейчас в ассоциации работают над уточнением требований к оформлению бронирования.