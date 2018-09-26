Уфимский авиадебошир стал первым в «черном списке» «Аэрофлота»

«Аэрофлот» начал вести собственный «черный список» пассажиров и внес в него имена трех россиян, одно из которых принадлежит уфимцу.

Первым в списке стал мужчина, летевший из Москвы в Уфу 12 июня 2018 года. Он, будучи пьяным, начал громко и нецензурно выражаться, а потом и вовсе ударил одного из членов экипажа. Мужчине в суде назначили штраф в 150 тысяч рублей, а «Аэрофлот» запретил ему в течение года пользоваться самолетами компании.

Напомним, с 4 июня авиакомпаниям дали право составлять списки пассажиров, уличенных в хулиганстве и нарушений правил поведения на борту. Сейчас «Аэрофлот» решает вопрос о включении еще четырех пассажиров в этот список. В Государственной думе РФ уже одобрили в первом чтении законопроект о повышении штрафов для авиадебоширов.