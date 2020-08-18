Как получить 15 000 рублей за путешествие по России?

– Участником акции может стать любой человек с российским гражданством.

– Для участия необходимо купить тур или размещение в гостинице у партнеров программы в любом регионе страны с 21 по 28 августа. Сама поездка должна состояться до 20 декабря.

– Список партнеров программы будет приведен на официальном сайте 21 августа.

– Возмещают часть затрат:

туры от 25 000 рублей до 49 999 рублей – 5000 рублей;

туры от 50 000 рублей до 74 999 рублей – 10 000 рублей;

туры от 75 000 рублей – 15 000 рублей.

Аналогичные суммы – для оплаты не менее четырех ночей в отелях-участниках программы.

– Для получения денег необходимо:

1. оформить карту «Мир» и зарегистрироваться в программе лояльности;

2. выбрать тур или проживание у партнеров программы и оплатить его картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора до 28 августа;

3. деньги переведут в срок до пяти рабочих дней с момента покупки.