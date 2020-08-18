21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма: путешественники смогут получить кэшбэк до 15 тысяч рублей за отдых в любом регионе России.
Как получить 15 000 рублей за путешествие по России?
– Участником акции может стать любой человек с российским гражданством.
– Для участия необходимо купить тур или размещение в гостинице у партнеров программы в любом регионе страны с 21 по 28 августа. Сама поездка должна состояться до 20 декабря.
– Список партнеров программы будет приведен на официальном сайте 21 августа.
– Возмещают часть затрат:
туры от 25 000 рублей до 49 999 рублей – 5000 рублей;
туры от 50 000 рублей до 74 999 рублей – 10 000 рублей;
туры от 75 000 рублей – 15 000 рублей.
Аналогичные суммы – для оплаты не менее четырех ночей в отелях-участниках программы.
– Для получения денег необходимо:
1. оформить карту «Мир» и зарегистрироваться в программе лояльности;
2. выбрать тур или проживание у партнеров программы и оплатить его картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора до 28 августа;
3. деньги переведут в срок до пяти рабочих дней с момента покупки.
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