Выходные мечты: 16 удивительных мест рядом с Уфой

шеф-редактор журнала и сайта «Уфа.Собака.ru»

Голубое озеро — это необычный природный объект в часе езды от города, до него около 53 км. Карстовое озеро изумрудно-голубого цвета. Дно его выстлано голубой глиной, поэтому оттенок воды изумительно красив и меняется в течение дня от нежно-голубого до темно-синего. Из-за большого количества растворенных в воде минеральных солей в нем почти нет жизни, поэтому вода кристально чистая. Дно хорошо просматривается с любой точки берега, и от этого кажется, что оно совсем близко. На самом деле в самом глубоком месте Голубого озера примерно 6 метров. Уникальность озера еще и в том, что оно никогда не замерзает. На дне бьют сразу несколько источников, и напор воды такой сильный, что передвигает камешки. Впрочем, купаться тут сложно — вода очень холодная, и даже опущенная в нее рука мерзнет очень быстро. Зато ее целебные свойства не вызывают сомнений.

Кармаскалинский район, рядом с селом Новомусино. От Уфы: 47 км