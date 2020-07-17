Надоело проводить летние выходные на даче, а уж тем более в городских парках. У нас есть идеи получше. Вместе с Ситимобил мы выбрали полтора десятка мест недалеко от города, где будет интересно, романтично, познавательно или спортивно. Мы сами любим туда сбежать, если есть возможность. Все места не дальше, чем в 80 км от города. Почему именно на таком расстоянии? Потому что до любой локации в нашей подборке можно доехать на такси. И это будет не просто быстро и удобно, но и выгодно: до конца июля у Ситимобил действует скидка 20% на поездки за город. Воспользоваться предложением можно два раза в неделю. Проведите жаркие летние дни круто!
Выходные мечты: 16 удивительных мест рядом с Уфой
Отдохнуть культурно
Красный Яр
У небольшого села под Уфой богатейшая история. Красный Яр был одним из самых первых русских поселений на реке Белой, а к середине XVIII века стал уже значительным селом с собственной церковью. Он пережил пугачевское восстание (1773–1775), пожар, который практически уничтожил село, и тяжелые бои Гражданской войны. В память о событиях в Красном Яру снят художественный фильм «Гроза над Белой». В самом селе функционирует дом-музей 25-й Чапаевской дивизии. С недавних пор тут рассказывают не только о В. И. Чапаеве и М. В. Фрунзе, но и о руководителе Белого движения — А. В. Колчаке. Здесь проходят ежегодные исторические реконструкции, можно представить себя участником боевых действий столетней давности. И, конечно, нельзя не посетить красивейший памятник архитектуры Красного Яра — Троицкую церковь. Храм был в селе всегда, с течением времени деревянные церкви сменяли друг друга, и, наконец, в 1896 году появилось каменное здание. В советское время церковь закрыли, здание стояло заброшенным и частично разрушилось. Но сейчас храм полностью восстановлен и функционирует.
Село Красный Яр. От Уфы: 30 км
Древние мавзолеи Башкирии
В Чишминском районе республики есть два интереснейших памятника древней архитектуры — мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана. По легенде, Хусейн-бек, родившийся в Туркестане, был основоположником ислама в Башкирии. А величественную гробницу над его могилой повелел построить великий Тамерлан, отдавая дань уважения своему земляку. Этот мавзолей относится к началу XIV века и считается одним из самых ранних на территории республики. Первоначально его высота равнялась восьми метрам, но с течением времени мавзолей был разрушен. Только в начале XX в. его отстроили заново, несколько изменив прежнюю форму, и до сих пор место упокоения Хусейн-бека является почитаемой мусульманской святыней. Мавзолей Тура-хана расположен прямо в поле примерно в 10 км от первого. Нет документальных сведений о том, кем был Тура-хан, некоторые историки называют его потомком Чингисхана, другие — родственником башкирского царя Басмана. Но очевидно, что он был человеком известным и заслуженным. Его мавзолей — чуть более поздний археологический памятник, чем усыпальница Хусейн-бека, и относится приблизительно к XVI веку.
Чишминский район. От Уфы: 40–50 км
Юматовский этнографический музей
Этот великолепный музей известен даже за границей, но в Уфе о нем мало кто слышал. Его основатели — творческая супружеская пара, Сергей и Наталья Зыряновы, в течение 40 лет ездили по районам Башкирии, собирая самобытную одежду и утварь. Сейчас в экспозиции около 1000 предметов. Большинство из них — историческая ценность, раритеты, которые давно уже не используются в быту. Здесь можно увидеть коромысла и прялки, чугунные утюги, плетенные из лыка перчатки и сапоги. А самое интересное в музее — его «жители»: фигуры, одетые в национальные башкирские, русские, украинские костюмы. Из них составлены сцены бытовой жизни: женщины готовят еду или шьют одежду, кто-то несет воду или обрабатывает землю. Дети сидят за партами в школе, а другие выбежали на улицу и катаются на коньках. История народов Башкирии как на ладони.
Село Юматово, Садовая ул., 31/1. От Уфы: 38 км
Павел Авдеев
редактор новостей ufa.sobaka.ru
В 15 километрах от Уфы находится заброшенный пионерлагерь «Дубки». Последняя смена в нем была в самом начале девяностых. Лагерь был большой и хорошо оборудованный, даже с бассейном, который давно пересох. Стоят еще скамейки перед эстрадой. Когда-то здесь звучал горн и речевки, а сейчас слышен только шелест листвы и скрип старого дерева. Сохранились полуразвалившиеся корпуса, сквозь камни прорастает буйная зелень, а в комнатах до сих пор полно артефактов тех времен: мебель, плакаты, доски объявлений, газеты. На верхние этажи корпусов лучше подниматься с осторожностью, так как прогнившие доски могут не выдержать веса. Отличное место для приключений, ностальгии и размышлений над быстротечностью жизни. Иногда заброшенный пионерлагерь используется как полигон для игр страйкболистов.
Таптыковский сельсовет. От Уфы: 15 км
Открыть новые вкусы
Ресторан-пиццерия Ferrarissimo
Здесь заботливыми руками поваров собрана буквально вся палитра итальянской кухни — чтобы вы могли оценить ее и навсегда влюбиться. Мясные и рыбные блюда, разные вариации их вкусовых оттенков, фирменные лимонады собственного изготовления, несколько видов белой пиццы и десятки других блюд по аутентичным итальянским рецептам. А началось все очень романтично: благодаря любви итальянца и уфимской девушки. Поэтому в Ferrarissimo всегда много любви и наслаждения.
Село Чесноковка, Парковая ул., 1/1. От Уфы: 16 км
Агрофирма «ТДК»
Недалеко от Уфы располагается настоящая перепелиная ферма. Кроме перепелов, здесь живут индюки, фазаны, цесарки и куры. Можно приобрести свежие яйца птиц и мясо птицы, выращенной в экологически чистых условиях, а также самих птиц. Кстати, перепелиные яйца содержат больше белка и микроэлементов, чем куриные, а потому на порядок полезнее их.
Деревня Дорогино, Промышленная ул.,, 1. От Уфы: 28 км
Селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства
В Кушнаренковском районе Башкирии выращивают свой собственный виноград. И, казалось бы, ничего особенного, но только эта плантация — самая северная в России. Здесь были выведены морозоустойчивые сорта, что позволяет получать урожай сладких ягод практически при любых погодных условиях. По вкусу и виду виноград совсем не отличается от того, который выращен под жарким южным солнцем. Разве что размер плодов чуть-чуть меньше. Каждый год в селе Кушнаренково проходит летний районный праздник «Виноградная лоза». Можно принять участие в празднике, побывать на экскурсии на виноградных плантациях и, конечно, купить домой сладких ягод.
Село Кушнаренково, Садовая аллея, 21. От Уфы: 64 км
Элиза Савасина
издатель «Уфа.Собака.ru»
К тем, у кого сейчас нет возможности поехать в Италию, Италия приехала сама. И расположилась буквально в десяти минутах езды от Уфы — в пиццерии-траттории Elio в Зинино. Заведение открыла семья Каппиелло — шеф-повар Элио и его супруга Оксана. В меню настоящие итальянские пиццы и пинсы — их тут почти 40 видов, ризотто, супы, рыба и десерты. Все готовится по старинным домашним рецептам владельца, который сам много лет проработал в разных итальянских заведениях. Самое приятное, что здесь можно не просто попробовать итальянскую еду, но и ощутить атмосферу Италии: здесь часто звучит итальянская речь и чувствуется гостеприимство полуострова.
Село Зинино, ул. Томарова, 19/1. От Уфы: 16 км
Расслабиться на природе
Загородный клуб «Берлога»
Очень уютное место совсем рядом с городом, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. Есть несколько деревянных гостевых домов со всем необходимым (включая мангальные зоны и беседки), и в стоимость аренды уже включены ресторанные завтраки. Для полного релакса — русская баня на дровах и подогреваемый бассейн под открытым небом. Обустроен и отдельный детский бассейн. А пока родители расслабляются, малышня сможет активно провести время на безопасной и увлекательной детской площадке. И как только вы решите, что уже пора переходить к более активным развлечениям, вас проводят на теннисный корт, волейбольную площадку или дадут в аренду квадроцикл, чтобы исследовать окрестности.
Кармаскалинский район, село Бекетово. От Уфы: 38 км
Парк отдыха «Ильмурзино»
Даже если не хочется делать никаких телодвижений, можно просто сидеть на балконе коттеджа, наслаждаться травяным чаем и любоваться по-настоящему волшебным закатом. А вокруг будут петь птицы, ветер шуршать в листве, и чистый, свежий воздух сделает вас немного счастливее. А еще здесь есть крытые бассейны, пляжи с теплым песочком и ароматные бани с эфирными маслами. Все устроено для того, чтобы гости восстанавливали силы в гармонии с природой.
Кушнаренковский район, деревня Ильмурзино. От Уфы: 35 км
Шингаккульский государственный заказник
Он был создан в 1952 году ради охраны промысловых животных и птиц, особенно водоплавающих птиц. Сердце заказника — озеро Шингак-Куль и прилегающие к нему заболоченные участки. Здесь очень красиво, по берегам растет сплошь краснокнижная флора, и лучше места для бердвотчинга не придумать: встречаются белые цапли, лебеди, серые гуси, журавли, выпи, кряквы и другие редкие пернатые. Отправляемся с биноклем и фотоаппаратом, чтобы полюбоваться природой.
Чишминский район, рядом с селом Шингак-Куль. От Уфы: 75 км
Наиля Валиева
шеф-редактор журнала и сайта «Уфа.Собака.ru»
Голубое озеро — это необычный природный объект в часе езды от города, до него около 53 км. Карстовое озеро изумрудно-голубого цвета. Дно его выстлано голубой глиной, поэтому оттенок воды изумительно красив и меняется в течение дня от нежно-голубого до темно-синего. Из-за большого количества растворенных в воде минеральных солей в нем почти нет жизни, поэтому вода кристально чистая. Дно хорошо просматривается с любой точки берега, и от этого кажется, что оно совсем близко. На самом деле в самом глубоком месте Голубого озера примерно 6 метров. Уникальность озера еще и в том, что оно никогда не замерзает. На дне бьют сразу несколько источников, и напор воды такой сильный, что передвигает камешки. Впрочем, купаться тут сложно — вода очень холодная, и даже опущенная в нее рука мерзнет очень быстро. Зато ее целебные свойства не вызывают сомнений.
Кармаскалинский район, рядом с селом Новомусино. От Уфы: 47 км
Зарядиться энергией
Спортивно-оздоровительный комплекс «Ташлы»
В конноспортивно-охотничьем хозяйстве ждут тех, кто не привык отлеживать бока в выходные. Тут можно взять урок верховой езды или сходить на охоту. Любители рыбалки будут рады посидеть в тишине с удочкой. Рыбалка тут возможна как речная (рядом протекает река Белая), так и озерная — неподалеку находится озеро Ева-куль. Говорят, что без улова не уезжает никто. Места богаты рыбой, тут водятся щука, плотва, окунь, карась, судак, налим, язь, хариус и лещ. В комплексе предоставят все необходимое оборудование (удочки, спиннинги, блесны) и наживку, а также покажут самые лучшие прикормленные места. Близость озера открывает широкие возможности и для энергичных водных приключений. Можно не только плавать, но и кататься на лодке, катамаране. А также поучиться дайвингу в специальном бассейне.
Иглинский район, село Акбердино, ул. Газпромовская, 62. От Уфы: 32 км
Конный клуб «Грация»
Иппотерапия нужна всем! Общение с лошадьми — это всегда приподнятое настроение и хорошее самочувствие. В клубе «Грация» ждут и профессионалов, и любителей, и тех, кто только мечтает о первой конной прогулке. Здесь можно научиться с нуля верховой езде или просто прокатиться на лошади шагом, рысью или галопом. Провести незабываемую фотосессию. Покатать ребенка на пони («пони — это тоже лошадь»). А можно просто полюбоваться лошадками и угостить их яблоком или морковкой.
Село Миловка, Рабочая ул., 9. От Уфы: 15 км
База отдыха «Лукоморье»
Мы просто перечислим все активности, которые предлагает «Лукоморье», а вы выберете день в календаре, когда вам будет удобно приехать на эту базу отдыха и провести на ней несколько замечательных, полных движения и впечатлений, дней. Катание на лошадях, пейнтбол и тир, бадминтон, волейбол, настольный теннис. Водные горки и другие развлечения на воде: катер, катамараны, лодки. Веломобили в аренду. Батут. Скучно точно не будет.
Село Михайловка, Садовая ул., 35. От Уфы: 17 км
Карина Муллагильдина
старший редактор ufa.sobaka.ru
Карламанская пещера — вариант досуга для тех, кто любить ходить, исследовать, фотографировать и преодолевать сложности. Впрочем, в самой пещере особых сложностей не будет, ее можно проходить даже с ребенком. Находится она в основании скалы Улу-Тау, примерно в 60 км от Уфы. Единственный оставшийся вход в пещеру существует в виде изогнутого лаза (возможно, придется пробираться на четвереньках). А внутри вас встретят грязь и скользкая глина. Общая длина — около 200 м, высота в некоторых местах достигает 10 м. Тоннель пещеры — длинный и горизонтальный, его когда-то давно проложила река Сагылелга. К концу он начинает сужаться, а потом обрывается узкой расщелиной, которая уходит круто вверх. Специальное снаряжение брать не нужно, рекомендую надевать одежду и обувь, которые не жалко основательно перепачкать.
Кармаскалинский район, в 3 км от села Карламан. От Уфы: 64 км
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Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб. Музей 25-й стрелковой дивизии: Денис Юсупов/CC BY-SA, Юматовский этнографический музей: vk.com
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