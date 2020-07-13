В Башкортостане введут туристический сбор

По словам главы Госкомитета по туризму Салавата Нафикова, из-за повышения турпотока возрастает нагрузка на основные природные достопримечательности. Деньги, собранные с туристов, помогут «организовать цивилизованный отдых» – трансфер, места стоянок, сбор мусора и так далее.

«Это должны быть небольшие сборы для туристов. Люди готовы платить за сервис – сплавы, посещение пещер и парков. А полученные деньги можно будет направлять на создание условий содержания этих объектов», – добавил Нафиков.

В 2019 году Башкортостан занял девятое место по России по объему платных услуг в туристической отрасли, отставая от Казани. Наибольший объем платных услуг приходится на санатории – почти пять миллиардов рублей, пятое место по России.