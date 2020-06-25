Аэропорт Уфы удвоил количество рейсов на российские курорты

В 2020 году по сравнению с летом прошлого года в аэропорту «Уфа» более чем в два раза увеличилось количество рейсов на российские курортные направления.

Полеты на юг России будут выполнять 11 авиакомпаний. Сразу семь перевозчиков – «Победа», Red Wings, Nordwind, Azur air, «Россия», Smartavia, «ИрАэро» – будут перевозить пассажиров из Уфы в Сочи, совершая 17 рейсов в неделю. Со второго июля впервые к выполнению прямых рейсов из Уфы в Сочи приступит авиакомпания Azur air.

В июне вылеты в Анапу начали выполнять авиакомпании «Россия», Utair, «Победа», NordStar. С четвертого июля к ним присоединится авиакомпания Nordwind. В течение летнего сезона в Анапу запланировано 11 рейсов в неделю. Столько же рейсов будет выполняться по маршруту Уфа – Симферополь. Билеты на перелеты в Крым можно приобрести у авиакомпаний Nordwind, «ИрАэро», «Россия», Red Wings и Smartavia.

Авиакомпания «Азимут» предлагает полеты в Краснодар – рейсы в столицу Кубани выполняются четыре раза в неделю. В Ростов-на-Дону воздушные суда лоукостера летают три раза в неделю. Дважды в неделю «Азимут» выполняет перелеты из Уфы в Минеральные Воды.

С четвертого июля авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает прямое авиасообщение Уфа – Геленджик, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.