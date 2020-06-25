Башкортостан вошел в топ-10 Национального туристического рейтинга

По словам Андрея Назарова, в 2019 году турпоток в республику составил 2,7 миллиона человек, это на 200 тысяч больше, чем годом ранее.

На 2020 год планировалось увеличение количества туристов еще на 200 тысяч человек, однако этот план, возможно, не будет выполнен из-за пандемии.

В прошлом году Башкортостан поднялся на девятое место Национального туристического рейтинга и занял шестое место во всероссийском рейтинге популярности у туристов в новогодние праздники. Горные курорты республики стабильно входят в тройку наиболее популярных в стране.