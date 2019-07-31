Уфимцы теперь могут брать «ипотечные каникулы»

В России 31 июля начал действовать закон об «ипотечных каникулах», который подразумевает, что заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут взять паузу и не платить кредит в течение полугода.

«Каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Их смогут брать люди, лишившиеся работы или значительной части ежемесячного дохода, получившие инвалидность, взявшие на себя заботу об иждивенцах. При этом, заемщику предлагают приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их без штрафных санкций и влияния на кредитную историю.

Взять «каникулы» можно будет только один раз в течение действия договора, их не дадут, если ипотеку уже реструктуризировали. Жилье, взятое в ипотеку, должно быть для заемщика единственным.

Новый закон будет действовать и на тех, кто уже взял ипотеку.