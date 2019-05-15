Дорожное кольцо на уфимском Центральном рынке превратят в площадь

Для участия в конкурсе архитекторам нужно предоставить в администрацию проект благоустройства пространства на перекрестке улиц Цюрупы, 50-летия Октября, Революционной. Проект должен включать вариант преобразования фасадов зданий, вариант устройства площади как целостного объекта, придумать, куда поставить городскую символику, создать инженерно-транспортную инфраструктуру и дать предложения по подсветке площади в темное время суток. Архитекторы также должны будут предложить свои варианты названия площади.

Сдать свои проекты в администрацию можно до 27 июня 2019 года, а итоги будут подведены 5 июля. Власти выберут троих победителей и присудят три премии – в 500, 300 и 100 тысяч рублей. По итогам конкурса в Администрации планируют начать разработку проектной документации по благоустройству площади Центрального рынка.