Через Уфу проедут сотни участников ретро-ралли «Перкин-Париж»

С 21 по 23 июня в Уже можно будет посетить выставку ретро-автомобилей, участвующих в ралли «Пекин-Париж».

Машины, выпущенные в 1907-1975 годах, находятся в идеальном состоянии. Среди экспонатов – старые модели Ford, Chevrolet, Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce и другие. Есть и множество советских ретро-каров, например, ВАЗ-2103 выпуска 1972 года. 35 выставочных автомобилей будут стоять на парковке Crowne Plaza Ufa Congress Hotel (на Цюрупы, 7), еще 80 экспонатов – у Hillton Garden Inn Ufa Riverside (Аксакова, 4).

Ралли «Пекин-Париж – 2019» стартовало 1 июня в Китае, участники посетили Новокузнецк и Новосибирск, проедут на озеро Банное, через Уфу в Казань, Нижний Новгород, Завидово и Санкт-Петербург. Планируется, что ралли закончится 7 июля в Париже. В пробеге участвует 120 автомобилей и около 300 участников из 26 стран мира. Протяженность маршрута – 15 тысяч километров.