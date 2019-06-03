За «пьяные» ДТП в России намерены отправлять за решетку на 15 лет
В нижнюю палату парламента депутаты и члены Совета Федерации внесли новый закон, предполагающий более жесткие наказания за ДТП с участием нетрезвых водителей. Госдума приняла законопроект.
Предполагается, что по новому закону за причинение тяжкого вреда, водителю, нарушившему ДТП, будучи пьяным, грозит тюремный срок от 3 до 7 лет. Если в аварии есть погибший – виновника лишат свободы на срок от 5 до 12 лет. Максимальный срок тюремного заключения определили в 15 лет. ДТП будут касаться железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена. Также появится категория тяжких неосторожных деяний, за которых водителям также грозит срок до 15 лет.
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