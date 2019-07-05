В Уфе провели первую операцию на нейромикроскопе

Аппарат создает снимок в 3D-формате, показывая все сосуды с 15-кратным увеличением, что позволяет нейрохирургу проводить очень точные манипуляции на головном мозге. Микроскоп легко перенастраивать и передвигать в любое положение. Ассистент на операции с помощью него может видеть все то же самое, что видит и хирург, помогая в проведении операции. Аппарат подходит для работы с головным мозгом, позвоночником. Также он может записывать ход операции и станет невероятно полезен при обучении студентов-нейрохирургов, которые смогут наблюдать процесс операции, просматривая записи.

Нейромикроскоп, но менее совершенный, в больнице уже был. Теперь операции можно будет лечить более качественно. По проекту «Здравоохранение» в ближайшее время больница получит еще множество новых аппаратов. На это из федерального бюджета выделят 10,5 миллиардов рублей, еще 5,5 добавит республика.