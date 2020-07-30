В Башкортостане усилят борьбу с употреблением алкоголя и табака

В рамках этой программы ожидается усиление контроля за соблюдением ограничений курения табака и вейпов, а также масштабная агитация за здоровый образ жизни – увеличение количества соответствующих статей в СМИ, проведение различных акций, праздников, лекций в школах и так далее.

Цель программы – увеличение продолжительности жизни населения путем снижения потребления табака, курительных смесей и алкоголя, привлечения людей к занятию спортом.

По итогам программы власти надеются снизить потребление алкоголя и никотина в республике менее чем на один процент: с 52,7% до 52,3% и с 41,2% до 40,4% соответственно, а также на 10% увеличить количество людей, занимающихся спортом и физкультурой.