Радий Хабиров объяснил, почему в Башкортостане все чаще болеют пневмонией

«Несмотря на то, что опасность распространения коронавируса сохраняется и мы значительные усилия нашей медицины бросили на борьбу с этим новым вирусом, нельзя отодвигать на второй план борьбу с другими опасными инфекциями, от которых тоже умирают люди. В этом году в пять раз увеличили закупку вакцин от пневмококковой инфекции, вызывающей внебольничную пневмонию.

К сожалению, число таких пневмоний у нас выявляется все больше. Это связано с тем, что тех объемов вакцины, которые закупались в прошлые годы, хватало только на детей раннего возраста и призывников, а у взрослых, находящихся в группе риска (старше 60 лет с бронхо-легочными заболеваниями), иммунная защита практически отсутствовала.

Поэтому мы, проконсультировавшись с нашими эпидемиологами, приняли решение сформировать стойкую иммунную прослойку среди наиболее уязвимых, чтобы значительно снизить смертность от осложнений внебольничных пневмоний в республике. Всего в этом году вакцину получат 93 800 человек, из которых 43 800 – дети. В последующем темпы вакцинации сохраним на том же уровне, чтобы полностью защитить наше старшее поколение от этой опасной инфекции. Исследованиями доказано, что иммунитет от пневмококка сохраняется у взрослых более пяти лет», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали о том, что в Башкортостане, по информации Роспотребнадзора, в этом году почти в шесть раз чаще стали болеть пневмонией. Прививки от пневмококковой инфекции людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких, будут делать до 15 августа.