Роспотребнадзор: в Башкортостане в шесть раз чаще стали болеть пневмонией

Как сообщает АИФ, глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Степанов 14 июля направил в Минздрав Башкортостана письмо, в котором выразил обеспокоенность ситуацией с внебольничной пневмонией в республике.

По данным Роспотребнадзора, приток больных пневмонией значительно увеличился с 18 мая. Только за неделю с шестого по 12 июля такой диагноз был поставлен 1685 пациентам, это превышает средний показатель в 5,9 раза.

Большая часть обратившихся в больницу с пневмонией – люди старше 50 лет. 29% пациентов старше 65 лет, 40% – от 50 до 65 лет.

Как мы сообщали ранее, поступают сообщения о том, что людей с пневмонией кладут в больницы неохотно из-за нехватки мест. Связано это с фактической заполненностью больниц или с тем, что коечные места зарезервированы на случай вспышек – неизвестно.