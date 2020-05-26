В Башкортостане облегчат получение бесплатной высокотехнологичной медпомощи

Речь идет о медпомощи с использованием высоких технологий, не включенной в базовую программу медицинского страхования, но которую можно оказывать за бюджетный счет, в том числе сложные виды хирургии и ортопедии.

В России есть ограниченный список больниц, имеющих лицензии на проведение такого лечения, они получают дополнительное финансирование из бюджета. В связи с этим направление больного на высокотехнологичную медицинскую помощь может занять вплоть до нескольких месяцев, так как количество мест в больницах ограничено.

В декабре прошлого года в России разрешили субъектам самостоятельно решать, в каких организациях предоставляется такое лечение, и если полномочия в Башкортостане передадут Минздраву, это позволит сократить очереди благодаря увеличению количества задействованных больниц.