Для школьников Башкортостана создали уроки по правильному питанию

В изучении правил здорового образа жизни помогают кулинарные, спортивные и научные уроки о полезных свойствах продуктов, о том, как приготовить несложные, но вкусные блюда или организовать веселую разминку. Проект является полностью интерактивным: на платформе также проводится специальный конкурс. Участники присылают фотографии и рассказывают о том, как они выполняют «домашние задания» – готовят, занимаются спортом или проводят научные опыты.

Видео-уроки помогут родителям и детям даже в условиях домашнего обучения не забыть о принципах здорового образа жизни и сбалансированного питания. В Республике Башкортостан запущена онлайн-платформа «Домашний Разговор о правильном питании». Это часть глобальной инициативы «Нестле. Здоровые дети». Ее цель – помочь 50 миллионам детей из разных стран вести здоровый образ жизни.

Все онлайн-уроки размещены по ссылке.