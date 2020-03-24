Башкортостан запасается лекарствами для борьбы с коронавирусом

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Имеются в виду лекарства, необходимые для поддержания стабильного состояния заболевших коронавирусной инфекцией до выздоровления.

Также, по его словам, стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Башкортостана порядка 700 штук – этого «более чем достаточно, поэтому здесь нет повода для паники». В ближайшее время для больниц закупят еще 20 стационарных аппаратов, плюс имеется запас портативных.

Сегодня утром стало известно, что в Башкортостане появились первые зараженные Covid-19 – вернувшаяся из европейской поездки 50-летняя жительница города Дюртюли с 35-летней дочерью и уфимец, прилетевший из командировки в Москву. На брифинге уточнили, что состояние каждого из них стабильное, в интенсивной терапии не нуждаются.