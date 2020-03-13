Где в Башкортостане можно провериться на коронавирус?

В Башкортостане есть только одна лаборатория по особо опасным инфекциям – это «Центр гигиены и эпидемиологии», расположенный в Уфе по адресу улица ​Цюрупы, 25.

Проверка длится от четырех до восьми часов. Если по возвращении из страны, где эпидемия коронавируса сейчас в разгаре, у вас появились симптомы гриппа (поднялась температура, начались боль в горле и кашель), нужно вызвать «скорую» или участкового врача на дом.

После этого рекомендуют самоизолироваться по крайней мере на 14 дней: по возможности не выходить на улицу и не контактировать с людьми. Если такой возможности нет, то больного могут изолировать в обсерваторе, которых в республике уже построено несколько.

Также в регионе работает «горячая линия», где можно пообщаться со специалистами минздрава и узнать ответы на любые вопросы об эпидемии коронавируса: 8 (347) 286-58-27.