Роспотребнадзор назвал уровень заболеваемости гриппом в Башкортостане

С 6 января по 12 января в республике 11 872 человека заболели ОРВИ, а в Уфе – 4 212 человек. Около 70% заболевших составляют дети до 17 лет. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По данным «Российской газеты», всего в стране прививки получили около 50,5% населения. За счет средств федерального бюджета привито более 17,9 миллион детей и 46,3 миллион взрослых, а 5,5 миллион человек – за счет работодателей.

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