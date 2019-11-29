Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, сколько денег в республике выделят на поддержку ЭКО

Радий Хабиров написал в соцсетях, что в Башкортостане будут активно развивать ЭКО. Очередь из трех тысяч женщин сократится до нуля, а в 2020 году на господдержку этих процедур выделят дополнительно 83 млн рублей.

Ранее Глава региона наградил сорок восемь многодетных женщин медалью «Материнская слава». Во время своей речи Радий Хабиров сказал, что в республике будут создаваться все условия для воспитания детей.

Так, в феврале пройдет Второй форум школьного образования, где обсудят профилактику учащихся. «Практически во всех случаях, когда в школах происходили чудовищные события, все системы безопасности были. Мозгов не было и была безответственность», — заявил Глава Башкортостана.

Кроме того, в селе Карабашево Илишевского района появились современный спортивно-культурный центр и новый детсад на пятьдесят мест. На их строительство ушло порядка 185 млн рублей.

В Уфе открылась полилингвальная школа «Смарт», которая отвечает самым современным требованиям － компьютерные классы, кабинеты для изучения иностранных языков, библиотека с читальным залом и медиатекой, телестудия, издательский центр и дизайнерская студия.