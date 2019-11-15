В Уфе пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka

В этом году на фестивале представят свои коллекции пятнадцать брендов одежды, такие как Damdam, Liana Ni, Tricardo, Soulful Fashion и другие. На специальных площадках гости смогут приобрести дизайнерские вещи, поучаствовать в мастер-классах и оценить блюда различных заведений в фуд-зоне.

Помимо этого, «Арт-Квадрат» презентует новую большую мультиформатную площадку с амфитеатром: позже здесь будут проходить мероприятия на открытом воздухе － концерты, фестивали и театральные представления.

Фестиваль Factor Vostoka пройдет 16 ноября c 11.00 до 21.00 на ул. Чернышевского, 88. Вход на все показы свободный.