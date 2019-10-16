Barbie выпустила куклу в образе Ляйсан Утяшевой

Каждый год эксперты отбирают несколько героинь с разных континентов, которые добились успеха в своей сфере. В этом году в коллекцию попали более двадцати женщин от 19 до 85 лет, говорящие на тринадцати языках. Это первый случай, когда прообразом куклы коллекции Role Models («Образцы для подражания») стала россиянка.

Также вдохновением для коллекции стали, например, теннисистка Наоми Осака, фотограф Чень Мэн, ученая NASA Элени Антониаду и серфингистка Майя Габейра. Каждая кукла из линейки создана в единственном экземпляре. Мини-копия Ляйсан Утяшевой представлена в красном платье бренда Terekhov Girl.

На официальном сайте фирмы Barbie Ляйсан Утяшева позирует с куклой по своему образу: «Ведущая российского телешоу и бывшая индивидуальная гимнастка дважды становилась призером финала Гран-при. Прорыв Ляйсан произошел в 2001 году, когда она заняла третье место на Чемпионате России по художественной гимнастике. Она участвовала в чемпионате мира 2001 года в Берлине и выиграла золотые медали в многоборье, а также в финале индивидуальных соревнований. Недавно Ляйсан стала успешной бизнес-леди, основателем онлайн-проекта «Сила воли», послом на Чемпионате мира по футболу 2018 года, а также матерью двоих детей», – написано под фото.

В прошлом месяце компания Mattel, которая занимается производством кукол Barbie, представила линию «Creatable World» («Созидаемый Мир»). В нее вошли игрушки, не ограниченные гендерными стереотипами.