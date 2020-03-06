Студентка из Уфы первой в России продала виртуальный наряд

Продажа виртуальной одежды происходит так: заказчик присылает компании фото в обтягивающей одежде и при хорошем освещении, оплачивает работу и взамен получает обработанный на компьютере снимок, на котором он уже в наряде из новой коллекции.

Регине Турбиной 23 года, она еще учится в ВУЗе на дизайнера и специализируется на производстве одежды из натуральных тканей. Виртуальной одеждой она заинтересовалась всего пару месяцев назад, обучилась переносить модель вещи на фото по роликам с YouTube и недавно получила свой первый заказ.

Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун заказал Регине 3D-лук, она сама сфотографировала его на iPhone, узнала предпочтения – его интересовали необычные ткани и многослойность – и получила свой первый гонорар за такую работу: пять тысяч рублей.

По словам Регины, с технической точки зрения в этом нет ничего сложного, так как используются программы, знакомые каждому дизайнеру, а большая часть времени и сил, как и при производстве реальной одежды, уходит на создание яркого дизайна.