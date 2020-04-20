Ильдар Абдразаков выступит на первом онлайн гала-концерте Metropolitan Opera

Концерт начнется 25 апреля в 22.00 по московскому времени, ссылка появится на платформе TheatreHD и сайте Metropolitan Opera, запись будет доступна до 01.30 27 апреля по московскому времени.

В прямой эфир из разных уголков мира выйдет более 40 звезд, выступавших на сцене Metropolitan Opera, в том числе лауреат премии Classical BRIT Awards Анна Нетребко (проживает в Австрии), уфимский исполнитель Ильдар Абдразаков, тенор из Германии Йонас Кауфман и болгарская певица Соня Йончева.

Абдразаков – Народный артист Башкортостана, лауреат театральной премии «Золотая маска» и двукратный обладатель премии «Грэмми», один из наиболее известных оперных певцов России.