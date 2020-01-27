Глава региона запустил голосование в соцсетях: «Ко мне обратились известные деятели культуры республики с просьбой присвоить имя Рудольфа Нуреева Башкирскому театру оперы и балета… Поэтому - голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста», – написал в постах Радий Хабиров.
Около 80% пользователей проголосовали за предложение увековечить имя Рудольфа Нуреева
По результатам опроса на Facebook и во «ВКонтакте» 76% и 78% поддержали идею с присвоением театру имени танцовщика. Однако, решение пока нельзя считать принятым: этим будет заниматься Комиссия по увековечению.
Всего в голосовании приняло участие больше тридцати тысяч человек: так написал в соцсетях глава региона. Голосование было запущено 23 января.
Пока судьба Башкирского государственного театра оперы и балета только решается, стало известно, когда на его сцене пройдет третий Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.