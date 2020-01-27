Около 80% пользователей проголосовали за предложение увековечить имя Рудольфа Нуреева

По результатам опроса на Facebook и во «ВКонтакте» 76% и 78% поддержали идею с присвоением театру имени танцовщика. Однако, решение пока нельзя считать принятым: этим будет заниматься Комиссия по увековечению.

Всего в голосовании приняло участие больше тридцати тысяч человек: так написал в соцсетях глава региона. Голосование было запущено 23 января.

Пока судьба Башкирского государственного театра оперы и балета только решается, стало известно, когда на его сцене пройдет третий Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.