В Уфе покажут премьеры республиканских театров

В мероприятии примут участие Башкирский государственный театр кукол, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. М. Карима и несколько театров Сибая, Салавата, Стерлитамака и Туймазов. Полная программа театрального декадника:

30 января на сцене НМТ им. М. Карима постановку «Батырҙарҙы данлар илем бар» («Славные сыны Отчизны») представит Детский театр «Сулпан» Сибайского концертно-театрального объединения. Начало в 19 часов.

1 февраля Башкирский театр кукол приглашает юных зрителей на показ «Сказки о царе Салтане» в 12 и 14 часов. В этот же день на сцене Молодежки коллектив Туймазинского татарского драматического театра покажет спектакль «Деревенские адвокаты» по повести Мустая Карима. Начало в 18 часов.

2 февраля театр кукол покажет одну из самых заметных премьер сезона – «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла. Начало в 12 и 14 часов.

Сибайский государственный башкирский драматический театр им. А. Мубарякова в рамках театрального декадника порадует жителей и гостей столицы двумя постановками. 3 февраля в 19:00 на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур» состоится показ премьерного спектакля «Башмачки» Т. Гизззата. 4 февраля в 11 и 13 часов на сцене Национального молодежного театра – детская сказка по пьесе А.Ахметова «Падчерица».

6 февраля коллектив Салаватского башдрамтеатра на сцене театра «Нур» покажет премьеру – «Идукай» М.Бурангулова по башкирскому народному эпосу «Идукай и Мурадым». Начало в 19 часов. 7 февраля здесь же Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение представит спектакль «Ай тотолған төндә» («В ночь лунного затмения») М. Карима.

7 февраля Национальный молодежный театр им. М. Карима приглашает на показ спектакля «Я – кулак. Я А-Н-Н-А» М. Райцес. Начало в 19 часов.

Завершится театральный декадник выступлением Русского театра г. Стерлитамак. 11 февраля в 19:00 на сцене театра «Нур» коллектив представит комедию «Севильский цирюльник» П. Бомарше.