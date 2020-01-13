Главные партии в опере «Аттила» Ильдара Абдразакова исполнят мировые звезды

19 февраля в рамках фестиваля на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета поставят «Аттилу» — режиссерский дебют народного артиста республики. Главные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Тенор Лучано Ганчи и Сергей Кайдалов. Дирижером будет Артем Макаров.

По данным ИА «Башинформ», фестиваль стартует в Екатеринбурге 15 февраля. Известные арии Джузеппе Верди также услышат в Казани и Москве — 21 и 26 февраля соответственно.

В ноябре прошлого года опера «Аттила» Ильдара Абдразакова вошла в лонг-лист премии «Золотая маска». Список наиболее заметных спектаклей сезона 2018–2019 составили эксперты, среди которых театровед Дина Годер и критик балета и современного танца Анна Гордеева.