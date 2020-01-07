Частный театр в Уфе объявляет набор в театральную студию

Единственный в городе частный театр планирует много новых проектов, частью которых может стать любой желающий старше восемнадцати лет.

Одно двухчасовое занятие в студии «The Театр» стоит 400 рублей. Можно также купить абонемент на восемь занятий, стоимость которого составляет 8000 рублей.

12 и 13 января в 20.00 будет знакомство с новыми участниками и пройдут первые пробные бесплатные занятия. Узнать подробности и записаться можно, написав в Instagram.

За плечами участников проекта «The Театр» более 16 фестивалей. Так, на международном театральном фестивале Ludi ребята победили в двух номинациях — «Лучший спектакль малой формы» и «Лучший актерский дуэт».