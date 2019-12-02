Аскар Абдразаков стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин»

Церемония вручения наград прошла в Михайловском театре Санкт-Петербурга. На сцене выступали артисты ведущих театров России и звезды мировой оперы в сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Ведерникова. Премию вели телеведущая Сати Спивакова и режиссер Федор Бондарчук.

Во время своей речи Аскар Абдразаков поблагодарил родителей, педагогов, коллектив Башкирского театра оперы и балета, а также пожелал всем номинантам творческого долголетия.

Кроме того, Башопера была выдвинута еще в четырех категориях — «Дебют. Женщины» (Олеся Мезенцева за роль Одабеллы в «Аттиле»), «Дебют. Мужчины» (Ян Лейше за партии Валентина в «Фаусте», Эцио в «Атилле» и главную роль в «Дон Жуане»), «Состав» (опера «Аттила») и «Музыкальный руководитель» (дирижер Артем Макаров за «Фауста», «Аттилу» и «Дон Жуана»).