Поединок уфимского ветерана ММА Венера Галиева против чеченского бойца Амирхана Адаева был признан лучшим на турнире ACA 108, который прошел восьмого августа.
Бой Венер Галиев – Амирхан Адаев (видео)
Шоу транслировалось только по системе платных трансляций (pay-per-view), через сутки промоушен опубликовал записи боев на YouTube.
За зрелищный поединок Венер Галиев и Амирхан Адаев получили бонусы по $10 тысяч. 45-летний Галиев проиграл единогласным решением судей.
Это 12 поражение в карьере Венера, в прошлом году он одержал две красивых победы нокаутом. По меркам легкой категории Галиев считается очень возрастным спортсменом: обычно в малых весах бойцы идут на спад уже после 35 лет.
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