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Бой Венер Галиев – Амирхан Адаев (видео)

Поединок уфимского ветерана ММА Венера Галиева против чеченского бойца Амирхана Адаева был признан лучшим на турнире ACA 108, который прошел восьмого августа.

Шоу транслировалось только по системе платных трансляций (pay-per-view), через сутки промоушен опубликовал записи боев на YouTube.

За зрелищный поединок Венер Галиев и Амирхан Адаев получили бонусы по $10 тысяч. 45-летний Галиев проиграл единогласным решением судей.

Это 12 поражение в карьере Венера, в прошлом году он одержал две красивых победы нокаутом. По меркам легкой категории Галиев считается очень возрастным спортсменом: обычно в малых весах бойцы идут на спад уже после 35 лет.

Павел Авдеев,
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