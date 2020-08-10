Бой Венер Галиев – Амирхан Адаев (видео)

Шоу транслировалось только по системе платных трансляций (pay-per-view), через сутки промоушен опубликовал записи боев на YouTube.

За зрелищный поединок Венер Галиев и Амирхан Адаев получили бонусы по $10 тысяч. 45-летний Галиев проиграл единогласным решением судей.

Это 12 поражение в карьере Венера, в прошлом году он одержал две красивых победы нокаутом. По меркам легкой категории Галиев считается очень возрастным спортсменом: обычно в малых весах бойцы идут на спад уже после 35 лет.