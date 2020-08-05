Боец ММА Венер Галиев проведет поединок в Чечне

Поединок состоится восьмого августа на турнире ACA 108 в Грозном.

Венер Галиев в ММА выступает уже 16 лет, одержал 31 победу при 11 поражениях и отметился победами над такими бойцами, как Александр Шлеменко, Маирбек Тайсумов и Ахмед Алиев. Несмотря на то, что в последнее время у «Башкира» были проблемы из-за застарелых травм, в прошлом году он оба боя выиграл нокаутом.

Амирхан Адаев на 13 лет младше Галиева, он выиграл пять последних поединков, проведенных в крупнейшей российской лиге ACA. Всего за свою карьеру чеченский боец одержал 16 побед, три схватки проиграл.