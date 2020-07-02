Всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в Уфе в августе

Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет 31 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.

Участие в полумарафоне платное, цена и дистанция зависят от категории.

«Линия жизни» – 1050 рублей. Это благотворительный забег на 1,5 километра для взрослых и детей в сопровождении взрослых. Все деньги будут перечислены в Фонд спасения тяжелобольных детей.

«Новичок» – 1310 рублей и пять километров.

«Любитель» – 1670 рублей, 10 километров.

«Профи» – 2210 рублей, полумарафонская дистанция в 21 километр.

Это цены на сегодняшний день, они будут повышаться по мере приближения к старту.

Все участники в каждой из категорий получат:

1. Медаль финишера.

2. Номер участника с указанием дистанции.

3. Футболку участника.

4. Сертификат участника.

5. Подарки от партнеров.

В Уфе забег начнется второго августа на площади Салавата Юлаева. Время стартов:

– 21,1 километра – 11.00;

– 10 километров – 11.00;

– пять километров – 12.30;

– 1520 метров – 13.15.

Стартовые пакеты будут выдавать в Конгресс-холле 31 июля с 12.00 до 20.00 и первого августа с 10.00 до 18.00.

Записаться на участие и узнать другие подробности можно на официальном сайте.