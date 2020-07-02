В 2020 году Уфа присоединится к попытке установить новый мировой рекорд. В «ЗаБеге» участвуют 85 городов по всей России, это будет крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом.
Всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в Уфе в августе
Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет 31 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.
Участие в полумарафоне платное, цена и дистанция зависят от категории.
«Линия жизни» – 1050 рублей. Это благотворительный забег на 1,5 километра для взрослых и детей в сопровождении взрослых. Все деньги будут перечислены в Фонд спасения тяжелобольных детей.
«Новичок» – 1310 рублей и пять километров.
«Любитель» – 1670 рублей, 10 километров.
«Профи» – 2210 рублей, полумарафонская дистанция в 21 километр.
Это цены на сегодняшний день, они будут повышаться по мере приближения к старту.
Все участники в каждой из категорий получат:
1. Медаль финишера.
2. Номер участника с указанием дистанции.
3. Футболку участника.
4. Сертификат участника.
5. Подарки от партнеров.
В Уфе забег начнется второго августа на площади Салавата Юлаева. Время стартов:
– 21,1 километра – 11.00;
– 10 километров – 11.00;
– пять километров – 12.30;
– 1520 метров – 13.15.
Стартовые пакеты будут выдавать в Конгресс-холле 31 июля с 12.00 до 20.00 и первого августа с 10.00 до 18.00.
Записаться на участие и узнать другие подробности можно на официальном сайте.
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