Билеты на матч «Уфа» – «Тамбов» раскупили за 15 минут

Как сообщает пресс-служба ФК «Уфа», 200 билетов, поступивших в кассу стадиона «Нефтяник», разошлись за 15 минут (по другой информации – за час), хотя продавали не больше двух штук в одни руки. Очередь выстроилась до открытия кассы.

Всего на стадионе 21 июня матч «Уфа» – «Тамбов» будет смотреть 1,5 тысячи фанатов, считая владельцев абонементов. Сто билетов выделили для врачей, боровшихся с Covid-19 на передовой.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов выразил надежду, что если не случится происшествий, на следующей игре зрительскую квоту увеличат. Во многом это зависит от того, как болельщики будут соблюдать социальную дистанцию.